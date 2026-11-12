ಯಶ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ನಟರು ರಾವಣನಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ರಾವಣನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ನಟರು ಅಭಿನಯಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣನಾಗಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಬ್ಬರ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರುನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳು. ಆದರೆ, ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ಪೌರಾಣಿಕ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು. 1958ರಲ್ಲಿ ಕೆ. ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಭೂಕೈಲಾಸ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಮೂಲಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1960ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ದಶಾವತಾರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಶಿಶುಪಾಲ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು.
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಾಗಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ!
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪೌರಾಣಿಕ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಾಗುವುದು 'ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ' ಸಿನಿಮಾ. 1983ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಹಂಕಾರಿ ಅಸುರ ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಾಗಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ನೋಟ, ಖಡಕ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೌರಾಣಿಕ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ರಾವಣನಾಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿದ್ದರು!
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಂತರದ ತಲೆಮಾರಿನ ನಟರೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರಚಂಡ ರಾವಣ'ದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ರಂಗಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ದೇವರಾಜ್ ಕೂಡ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿನಯದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈಗ ರಾವಣನಾಗಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್!
ಇದೀಗ ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್. ನವೆಂಬರ್ 5, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಎದುರು ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಾವಣನನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ನಟರಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳ ನಂಟು!
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾವಣ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದವರೆಗೆ, ಇದೀಗ ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಅವತಾರದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟರು, ಇಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ರಾವಣನಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಟರ ಅಭಿನಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಹೌದು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ತಲೆಮಾರಿನ ನಟರು ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನೆನಪುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.