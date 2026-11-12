ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನೂತನ ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರದ 7 ದಿನವೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಂಡ್ಯ (ನ.12): ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ನೂತನ ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಹಳೇ ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಕುಮಾರ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಆಧಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳು:
ಈ ನೂತನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:
- ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ (New Aadhaar Enrolment)
- ಹೆಸರು, ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ/ತಿದ್ದುಪಡಿ
- ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಜೋಡಣೆ
- ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣ (Biometric Update - ಕಡ್ಡಾಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ)
- ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ (Bal Aadhaar) ಹಾಗೂ ಪಿವಿಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮುದ್ರಣ ಸೇವೆಗಳು.
ವಾರದ 7 ದಿನವೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ - ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದು ಆಧಾರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ:
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.