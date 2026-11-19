ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತಿಗೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ನೀಡದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು. ಮೊದ್ಲು ಜಮೀನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಲೆಂದು ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ. ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ತೆಗೆಸಲೆಂದು ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ ಕುಟುಂಬ.
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- Karnataka Latest News Live: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತಿಗೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಸೇಡು, ಮನೆಗೆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳಿಟ್ಟು ದಿಗ್ಪಂಧನ!
Karnataka Latest News Live: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತಿಗೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಸೇಡು, ಮನೆಗೆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳಿಟ್ಟು ದಿಗ್ಪಂಧನ!
ಮಂಡ್ಯ: ನಾನು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗುಗ್ಗು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ₹25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದರು.
ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಬಹುಮತ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಜನಪರ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವ ಆಸೆಯಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನೇ ತಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳೆಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
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