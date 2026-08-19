ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೂ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಚರ್ಮದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಕಡಿಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯೇ ಕಾರಣ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪವಾಡವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು
ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತುಳಿದೋ, ಮುಟ್ಟಿನೋ ದಿನನಿತ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವುದು ನೋಡುರುತ್ತೀರಿ. ಅದರೆ ಕೆಲವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೂ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವಿಸ್ಮಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಮನುಷ್ಯ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರೆಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಪವಾಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಜನರು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿರಲು ಅಥವಾ ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರೆಂಟು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಏಕೆ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಒಣ, ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಡಸು ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ತೆಳುವಾದ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಬೆವರು-ತೇವ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸರಿಸುಮಾರು 60-70 ಪ್ರತಿಶತ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ರಚನೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈಗಳು ಬೆವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆವರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ vs. ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾರಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಕೊಲ್ಲುವುದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಾನವ ನರಗಳು ಅಥವಾ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಜನರು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕರೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ನರಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ
ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಘಾತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಜನರ ನರಮಂಡಲಗಳು ಅಥವಾ ನರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರ ದೇಹವು ಸೌಮ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರಾದರೂ, ವಿದ್ಯುತ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.