ಜಪಾನಿನ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲಿನ 28 ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಶೇ.59ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ನೀವು ಬದುಕುವ ವರ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ನಿಖರ?
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು, ಆತ ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಜಪಾನಿನ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಂದಾಜುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಖರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.59ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ಸುಕುಬಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 2,000 ಜಪಾನಿನ ಹಿರಿಯರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನವು 28 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ medRxivನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
28 ವರ್ಷಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶ: 2,054 ಮಂದಿಯ ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನೆ
1987ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಜಪಾನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿರಿಯರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. 1996ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ 2,054 ಮಂದಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರದ 28 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ 1,514 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾವಿನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶ
ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಖರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಬದಲು 80ರಂತಹ ಪರಿಚಿತ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗೆ ಮಹತ್ವ
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ 2024ರ ಜನನಕಾಲದ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 81.1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 87.1 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು.