ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಕನಸನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೆಕ್ಕು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೀಸೆ ಕುಣಿಸುವುದು, ಪಂಜಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ‘ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬಹುದು?’ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ "ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಶೇಕಡಾ 95 ರಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ (ಮಾಲೀಕರ) ಕನಸನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತವೆ" ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ! ಆದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೇ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೆಕ್ಕಿನ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಬನ್ನಿ, ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೆಕ್ಕುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತವೆಯೇ?
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ 'ಆರ್ಎಮ್' (REM - Rapid Eye Movement) ಅಂದರೆ 'ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯ ನಿದ್ರೆ' ಎಂಬ ಹಂತವಿರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವುದು ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಆರ್ಇಎಂ ನಿದ್ರೆಯ ಹಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 25 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಇಎಂ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದಂತೆ (ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ) ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬೆಕ್ಕುಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಎದ್ದು ಜಿಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮೀಸೆ, ಪಂಜ ಅಥವಾ ಬಾಲ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
1960ರ ನರವಿಜ್ಞಾನಿಯ ರೋಚಕ ಪ್ರಯೋಗ!
1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೈಕೆಲ್ ಜೌವೆಟ್ ಅವರು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ, REM ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸುವ 'ಪೋನ್ಸ್' (Pons) ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಕೇವಲ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು! ಅವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಏನನ್ನೋ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಇಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹಾರುವುದು ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡುವಂತೆ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ತಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಜಮಾನನೇ ಅಥವಾ ಇಲಿಯೇ?
ಇಂದಿನ ತಜ್ಞರು "ನಿರಂತರತೆಯ ಕಲ್ಪನೆ" (Continuity Hypothesis) ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಅದನ್ನೇ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ (Process ಮಾಡುತ್ತದೆ). ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದು, ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವುಗಳ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಯಜಮಾನನ ಕನಸು ಬೀಳುವುದು ನಿಜವೇ?
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ "95% ಬಾರಿ ಯಜಮಾನರೇ ಬರುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಡಾ. ಡೀರ್ಡ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನಸಿನ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರ ಕನಸು ಖಂಡಿತ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬಾಂಧವ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ: ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರ ಧ್ವನಿ, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಲೀಕರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ '95% ನಂಬರ್' ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೀರ! ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿ, ಆಟ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಬೆಕ್ಕು ರಾತ್ರಿಯ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ.