2028ರ ಜುಲೈ 22 ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಡ್ಯುನೆಡಿನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೌಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್: ಶತಮಾನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಹಾ ವಿಸ್ಮಯವೊಂದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ (ಜುಲೈ 22, 2028) ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪಥದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾದ ಡ್ಯುನೆಡಿನ್ನ (Dunedin) ಹೋಟೆಲ್ಗಳು 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬುಕ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿವೆ.
2028 ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಹಗಲಲ್ಲೇ ಕತ್ತಲೆ!
ಬ್ರಿಟನ್ನ 'ಗಾರ್ಡಿಯನ್' ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 22, 2028 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:17 ಕ್ಕೆ ಈ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ಜರುಗಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಬೃಹತ್ ನೆರಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಥದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಕ್ವೀನ್ಸ್ಟೌನ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯುನೆಡಿನ್ ನಗರಗಳು ಹಗಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ನಿಮಿಷ 51 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲಿವೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಡ್ಯುನೆಡಿನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ರಹಣದ ಪಥವು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಮಧ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಡ್ನಿ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿ, ನಂತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಿಲ್ಫೋರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್, ಕ್ವೀನ್ಸ್ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಟಾಗೋ ಮೂಲಕ ಡ್ಯುನೆಡಿನ್ ತಲುಪಲಿದೆ.
865 ವರ್ಷಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಗಣನೆ
ತುಹುರಾ ಒಟಾಗೊ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ಇಯಾನ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಘಟನೆಯು ಡ್ಯುನೆಡಿನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಂಡಿದ್ದು ಕ್ರಿ.ಶ. 1163 ರಲ್ಲಿ! ಅಂದರೆ, ಮಾನವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಡ್ಯುನೆಡಿನ್ ನೆಲದಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೊದಲ ಮಾನವರು ನಾವಾಗಲಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ರೋಮಾಂಚನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1965 ರ ನಂತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಾ. ಗ್ರಿಫಿನ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಹಣದ ಪಥವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 2013 ರಲ್ಲೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಒಟಾಗೊ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ಷಣಗಣನೆ (Countdown) ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮಾರಾಟವಾದ 'ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್'
ಕೇವಲ 1,30,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪುಟ್ಟ ನಗರ ಡ್ಯುನೆಡಿನ್ಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಮಾರು 35,000 ದಿಂದ 50,000 ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿನಂತಿಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಡ್ಯುನೆಡಿನ್ ಲೀಷರ್ ಲಾಡ್ಜ್' ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ "ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್" ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ (ಖಾಲಿ) ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಮಾವೋರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು 'ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶ ಉತ್ಸವ'ದ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ
ಈ ಬಾರಿಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾವೋರಿ ಸಮುದಾಯದ ಹೊಸ ವರ್ಷವಾದ 'ಮಟಾರಿಕಿ' (Matariki) ಆಚರಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಳಿಗಾಲದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 'ಪ್ಲೇಕಿಡ್ಸ್' (Pleiades) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮೂಹವು ಚಳಿಗಾಲದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಮರುಕಳಿಸುವುದನ್ನು ಮಾವೋರಿಗಳು ಮಟಾರಿಕಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಟಾರಿಕಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಕೇವಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಡ್ಯುನೆಡಿನ್ ನಗರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವಿಶಿಷ್ಟ "ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶ ಉತ್ಸವ"ವನ್ನು (Night-Sky Festival) ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಸೋಫಿ ಬಾರ್ಕರ್, "ಈ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ನಗರವು ಸದ್ಯ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ," ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.