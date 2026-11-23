"ಆಗಷ್ಟೇ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಮದುವೆಯ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ (Wedding getup) ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ಚಂದದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಾಲಾಶ್ರೀ!
ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ತೆಲುಗಿನವರಾದರೂ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆಗಿದ್ದರು, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಟಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಕನಸಿನ ರಾಣಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಮಾಲಾಶ್ರೀ (Malashri) ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರ ಸುಂದರ ರೂಪ, ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕಾಲದ ಯಶಸ್ಸು ಎಂತಹದ್ದೆಂದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಮೂಲತಃ ತೆಲುಗಿನವರು ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ತೆಲುಗಿನವರಾದರೂ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅವರ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ (Vanishree) ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಾಲಾಶ್ರೀ!
ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ, "ಆಗಷ್ಟೇ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಮದುವೆಯ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ (Wedding getup) ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ಚಂದದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು
ಇನ್ನು ಅವರ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಣಿಶ್ರೀ, "ಅವರು ಮೂಲತಃ ತೆಲುಗಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದರೆ ನಮಗೇ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆದುಕೊಂಡು, ತಯಾರಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ (On time) ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು, ಕನ್ನಡದ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ (Dedication) ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡದ 'ಕನಸಿನ ರಾಣಿ'ಯನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು. "ಆ ಎರಾ (Era) ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲವೇ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರು" ಎಂದು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅವರು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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