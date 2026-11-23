1998ರಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಸ್ವಸ್ತಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ, ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಮೊದಲು ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಆಫರ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನವೇ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿರುತ್ತವೆ; ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಸಿಗಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗಲು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ 1998ರ 'ಸ್ವಸ್ತಿಕ್' (Swasthik) ಸಿನಿಮಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ರಾಘಣ್ಣನ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರ:
ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, 'ಸ್ವಸ್ತಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ಮುನ್ನ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಯಿತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಘಣ್ಣ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
'ಸೆನ್ಸಾರ್'ನಿಂದ 'ಸ್ವಸ್ತಿಕ್'ವರೆಗೆ:
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 'ಸೆನ್ಸಾರ್' (Censor) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 'ಸ್ವಸ್ತಿಕ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದಲಾದರೂ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಸೋಲಿನಿಂದ 'ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್' ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಪಯಣ:
1998ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಾಗ 'ಸ್ವಸ್ತಿಕ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರೂಪಣೆ ಕೊಂಚ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಇದರೊಳಗಿನ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರದ ಪದರಗಳಿರುವ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಊಹಿಸಲಾಗದ ತಿರುವುಗಳು, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆದರು. ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಅಂಡರ್-ರೇಟೆಡ್ (Underrated) ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ 'ಸ್ವಸ್ತಿಕ್', ಒಂದು ನಿಜವಾದ 'ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್' ಆಗಿ ನೆಲೆನಿಂತಿದೆ.
ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಗ:
ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಕಥೆ-ಚಿತ್ರಕಥೆ: ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ
ತಾರಾಗಣ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀನಾಥ್
ಸಂಗೀತ: ವಿ. ಮನೋಹರ್
ನಿರ್ಮಾಣ: ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ (ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್)
ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹಾಡುಗಳು:
- ವಿ. ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೇಳುಗರ ಫೇವರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ:
- ಕಲರ್ ಕಲರ್ (Colour Colour)
- ಇದು ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದ ಲವ್ (Idu Elelu Janmada Love)
- ಎದ್ದೇಳೋ ಹುಡುಗ (ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಂಠದಲ್ಲಿ)
- ಜೀ ಜೀ ಕ್ಯಾಜೀ (Jee Jee Kyajee)
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ 'ಸ್ವಸ್ತಿಕ್', ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.