ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರಾಗಿ-ಹೆಸರುಬೇಳೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭ, ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೋಸೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದು.
ಹೋಟೆಲ್ನ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆಯ ರುಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಕೇ? ರಾಗಿ-ಹೆಸರುಬೇಳೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ; ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶವೂ ಸಿಗಲಿದೆ!
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ರುಚಿ ಬೇಕೆನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದೋಸೆಯಂತೆ ಇದನ್ನೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ದೋಸೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ದೋಸೆಯ ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಈ ದೋಸೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ ಲಘು ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ಸವಿಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ರಾಗಿ-ಹೆಸರುಬೇಳೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:-
ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆ
ಅರ್ಧ ಕಪ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ
2 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು
ದೋಸೆ ಬೇಯಿಸಲು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ
ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನೆನೆಸಿದ ಹೆಸರುಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಶುಂಠಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ನಯವಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಷ್ಟು ಹದ ಬರುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು, ಅತಿಯಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು. ದೋಸೆ ಕಾವಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುವಷ್ಟು ಹದ ಇರಬೇಕು.
ಮುಂದೆ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸೌಟಿನಷ್ಟು ಹಾಕಿ ತೆಳುವಾಗಿ ದೋಸೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ದೋಸೆಯ ಅಂಚುಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಗುಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನೂ ಬೇಯಿಸಿ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಷ್ಟೇ, ರುಚಿಕರವಾದ ರಾಗಿ-ಹೆಸರುಬೇಳೆ ದೋಸೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
ಯಾವ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿದರೆ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಖಾರವಾಗಿ ಸವಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಖಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ?
ಈ ದೋಸೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು. ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ನಾರಿನಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ನಾರಿನಂಶ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಹೆಸರುಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಈ ದೋಸೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರಾಗಿ-ಹೆಸರುಬೇಳೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭ, ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೋಸೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ!