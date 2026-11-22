ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ನಟಿಯರಾದ ನಯನತಾರಾ, ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ನಜ್ರಿಯಾ ನಜೀಮ್, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಚು, ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದ, ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಹಾಗೂ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಮಗುವಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಸಹೋದರಿಯ ವಿಶೇಷ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸಂತಸದ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಹಾಗೂ ಸಮಂತಾ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಸಮಂತಾ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿಗೆ ದೇವ್ ನಿಡಿಮೋರು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶೀತಲ್ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯವೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶೀತಲ್ ಅವರು ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗಳ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿರುವ ಅವರ ನಡೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಸಹೋದರಿ ಶೀತಲ್, ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ!
ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶೀತಲ್, ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಾಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಮೈಕೆಲ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಈ ಮೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪುಟ್ಟ ದೇವ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ದೇವ್ನನ್ನು ದೇವರು ನೀಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀತಲ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟವೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುವ ಹಾಗೂ ಜನರನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ವಿವೇಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸರ್ವ ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು'
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವ ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು' ಎಂಬ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಾಜಿ ಅಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಕ್ರೀಮ್ ಸವಿಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಶೀತಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಮಂತಾ ಕೂಡ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಕೈ ತಾಯಿಯ ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, 'ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗು ದೇವ್ ನಿಡಿಮೋರು. 19.11.2026. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ನಟಿಯರಾದ ನಯನತಾರಾ, ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ನಜ್ರಿಯಾ ನಜೀಮ್, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಚು, ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದ, ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಹಾಗೂ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೇವ್ ನಿಡಿಮೋರು ಆಗಮನದಿಂದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶೀತಲ್ ಅವರ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿರುವ ಈ ನಡೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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