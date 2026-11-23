1988ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಂಯುಕ್ತ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಕೋಳು ಸರೋಜಾ ರಾವ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವರು 'ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ಸಂಯುಕ್ತ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ! ಕೊನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 'ಆನಂದ್', 'ರಥಸಪ್ತಮಿ', 'ಮನಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1988ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಂಯುಕ್ತ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ನಾಯಕನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ!
'ಸಂಯುಕ್ತ' ಸಿನಿಮಾ ಕಾಕೋಳು ಸರೋಜಾ ರಾವ್ ಅವರ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು. ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿ. ಗುರುದತ್ ಮತ್ತು ಬಲರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಆರಂಭದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಮೊದಲಿನ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಶಿವಣ್ಣನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಚಿತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ನೀಡಿದ್ದವು.
'ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ!
ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು.
ಆರಂಭದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಿವಣ್ಣನ ಬೇಡಿಕೆ!
1986ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಆನಂದ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನಂತರ 'ರಥಸಪ್ತಮಿ' ಮತ್ತು 'ಮನಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೇ 'ಸಂಯುಕ್ತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
1988ರ ಮೇ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಂಯುಕ್ತ' ಸಿನಿಮಾ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಆರಂಭದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.