Sudden rage in relationships: ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಇಂದು ಕ್ಷಣಿಕ ಆವೇಶದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಹಠಾತ್ತನೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಕೊ*ಲೆಗಾರರಾಗುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಏನಿದು 'ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮ*ರ್ಡರ್'?
ಸಂಬಂಧಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಈ ತಳಹದಿಯನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿವೆ. ಹೆಂಡತಿಯರೇ ತಮ್ಮ ಗಂಡದಿರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 'ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮ*ರ್ಡರ್'ಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು.
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ‘ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮ*ರ್ಡರ್’ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಕೋಪವು ಸುಖಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ...
ಏನಿದು ‘ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮ*ರ್ಡರ್’? (What is Impulsive Mur*der?)
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ‘ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮ*ರ್ಡರ್’ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಸಂಚು ಇಲ್ಲದೆ, ಹಠಾತ್ತನೆ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಕೋಪದ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿ-ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ (Fit of Rage) ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಲ್ವಾರ್ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮಾದರಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು, ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊ*ಲೆಯಂತಹ ಭೀಕರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನೊಳಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅವಮಾನ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು 'ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್'ನಂತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಗ್ವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಮೆದುಳಿನ ತಾರ್ಕಿಕ ಭಾಗವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ‘ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್’ (ಆವೇಶದ ನಡವಳಿಕೆ) ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡವೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ
ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಅನುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವೂ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮ*ರ್ಡರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಕುರಿತಾದ ವಿವಾದಗಳು ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಕಹಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದವೆಂದರೆ ಅದು ಕೊ*ಲೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ, ಅವನು ಕ್ಷಣಿಕ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆನಿಸಿದಾಗ..
ಹಳೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದಲು ಅಧಿಕಾರದ ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ಅಹಂ (Ego) ಜಾಗ ಪಡೆದಾಗ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮ*ರ್ಡರ್ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್' (ಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ) ಭಾವನೆ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ತುಳಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅನಿಸಿದಾಗ, ಆ ಕ್ಷಣದ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
‘ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್’ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮ*ರ್ಡರ್ ಹಠಾತ್ತನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ, ಕೈ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತನಗೆ ತಾನೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದು 'ಆಂಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್'ನ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಜಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಿರುಚುವುದು ಕೂಡ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ (Communication) ಕೊರತೆಯೇ ಹಿಂಸೆಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ವಾರ್ವರೆಗಿನ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಬಂಧ
ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊ*ಲೆಯವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ‘ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮ*ರ್ಡರ್’ನ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆ (Wake-up call). ನೆನಪಿಡಿ, ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು.
(ಈ ಲೇಖನವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಗಳು, ಅಪರಾಧ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಘಟನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.)