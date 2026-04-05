Humanity wins hearts online: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಗಾಬರಿಯಾದ. 'ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಂದರಾ?' ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಅವರ ಎದೆಯನ್ನು ಹಿಂಡಿದಂತಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆ ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಮುಟ್ಟಿತು.
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಾಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕಳಂತೆ ನೋಡದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿ, ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಯುವಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ಒಂದು ಮಾತು
ಕೃಪಾರ್ಥ ಎಂಬುವವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಹಳ ಭಾವುಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಕೃಪಾರ್ಥ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ದೀದಿ" ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮನೆಗೆಲಸದ ಮಹಿಳೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ನಿಂತು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾದ ಕೃಪಾರ್ಥ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗಿ "ಏನಾಯಿತು ದೀದಿ? ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಂದರಾ?" ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಟ್ಟಿತು. "ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಂದು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು..." ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿ ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿತ್ತು. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೃಪಾರ್ಥ ಅವರ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದವು.
ಚಿಕ್ಕ ಸಂಭ್ರಮ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ
ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಕಳೆದುಹೋದ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಗತಕಾಲವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೃಪಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕೇಕ್ ತರಿಸಿ, ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸರಳವಾಗಿ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ತನ್ನನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲಸದಾಕೆಯಂತೆ ದೂರವಿಡದೆ, ಮನೆಯ ಮಗಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿದ ಆ ಕ್ಷಣ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತೀವ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ತಂದಿತು.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಆ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸು
ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ತನಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆಯೂ ಉಳಿಸಿದ್ದ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೃಪಾರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ, "ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆಕೆಯ ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಇದ್ದ ಆ ಉದಾತ್ತ ಗುಣ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೃಪಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಬಳಕೆದಾರರು "ಆಕೆಯ ಮುಖದ ಮೇಲಿರುವ ಆ ನಗು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು" ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಿಡಿಯೋ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಇಂದಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
