ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಂದಿಗೂ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನೈ ಬೆಡಗಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Trisha Krishnan). ಸದ್ಯ ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ತಮಿಳಿನ ಮೂವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್' ಆಗಿರುವುದು!

ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು.. ಒಬ್ಬಳೇ ಸುಂದರಿ!

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಬಿಗ್ ತ್ರೀ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರೇ ನಾಯಕಿ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಕತಾಳೀಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತ್ರಿಶಾರನ್ನು 'ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು 'ಲಿಯೋ' ಅಬ್ಬರ:

2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲಿಯೋ' ಚಿತ್ರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್‌ನಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 605.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಈ ಮೆಗಾ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ತ್ರಿಶಾ. ದಶಕಗಳ ನಂತರ ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಶಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು.

ಅಜಿತ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆಗೂ ತ್ರಿಶಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!

ಇನ್ನು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' (Good Bad Ugly) ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 248.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ತ್ರಿಶಾ ಅವರೇ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ 'ಕರುಪ್ಪು' (ಕಂಗುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ) ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿಶಾ ಅವರದ್ದೇ ಹವಾ! ಅಂದರೆ, ತಮಿಳಿನ ಈ ಮೂವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಕೆರಿಯರ್‌ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವೈರಲ್!

ಭಾನುವಾರ ತ್ರಿಶಾ ಈ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು "ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ (ಲಿಯೋ), ಅಜಿತ್ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ (GBU), ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ (ಕರುಪ್ಪು).. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತ್ರಿಶಾ ಕಾಮನ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅದಿತಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ "ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರು-ಹಂಚಿಕೊಂಡು (Re-share), ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ 'ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿ' ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 43ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ನಟಿಯರಿಗೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಶಾ, ತಾವೇಕೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ 'ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ವೀನ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್, ಅಜಿತ್, ಸೂರ್ಯ.. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 'ಪ್ರೀತಿ'ಯ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಈ 'ಲಕ್ಕಿ' ಪಯಣ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.