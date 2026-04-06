ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಬಹುದೇ?, ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ
NASA guidelines for astronauts: ಮನುಷ್ಯನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ? ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾಸಾ (NASA) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ? ಇಂತಹ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಿಷನ್ಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಏಳುತ್ತದೆ - "ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?".
ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಕಾ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿ (Astronaut) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಾಸಾ (NASA) ನಿಲುವು ಏನು?
ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಜೋನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಸಾದ ವಕ್ತಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಾಗಿ (Personal Behavior) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ದೀರ್ಘ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ (ಗರ್ಭಧಾರಣೆ) ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಾಸಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಗಳ (Radiation) ಕಾರಣದಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕೊರತೆ (Lack of Gravity)
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಇದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು (Blood Flow), ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಂಗಿಕ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (Space Station) ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ದಿನಚರಿ (Routine) ಎಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಯವೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
