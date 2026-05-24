ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಯುಪಿ ಬೆಡಗಿಯ 'ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ'! ಕಟೌಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಸುಂದರಿ!
ಕನ್ನಡದ 'ರಾಕಿ ಭಾಯ್' ಯಶ್ (Yash) ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಈಗ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಯಶ್, ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದ್ದರೂ, ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಹವಾ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ 'ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್' ವಿಡಿಯೋ!
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಹವಾ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ಯಶ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಟಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖಪುರದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಕಟೌಟ್ಗೆ ಮುತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರು ಈ 'ಕ್ರೇಜಿ' ಫ್ಯಾನ್?
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಯುವತಿಯ ಹೆಸರು ಸಲೋನಿ ಪಾಂಡೆ (Saloni Pandey). ಇವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗೋರಖಪುರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಅದ್ದೂರಿ ಕಟೌಟ್ ನೋಡಿ ಸಲೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಕಟೌಟ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ?
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಆ ಕಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಲೋನಿ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ "ಜೂನ್ 4 ಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಹುಶಃ ಈ ಯುವತಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದಾದರೇನು, ಯಶ್ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಯಶ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ತಡವಾದರೂ ಸಹ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಯುವತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಯಶ್ ಇಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬೆಡಗಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಒಂದು ಝಲಕ್ ನೋಡಲು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!