ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಭಯ; ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ. ಇವರು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ (Commitment) ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ! ಇಂಥವರಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries)
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಇವರಿಗೆ, ಯಾರೋ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini)
ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸತನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬದ್ಧತೆ (Commitment) ಎಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಭಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo)
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಆಸೆ-ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗಮನವೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದರೂ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius)
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಇವರ ಜಾಯಮಾನ. ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಬಂಧನಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇವರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Aquarius)
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಇವರು, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ.