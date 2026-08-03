22 ವರ್ಷದ ಗ್ರೋತ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಲಾವಣ್ಯ ಜೈನ್, ಐಐಟಿ ಪದವಿ ಇಲ್ಲದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4.8 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಟೆಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಐದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪದವಿಗಿಂತ ಕೌಶಲ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಐಐಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿನ ಪದವಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಗ್ರೋತ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಲಾವಣ್ಯ ಜೈನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಆದಾಯದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಟೆಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ಆಯ್ಕೆ!
ಲಾವಣ್ಯ ಜೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ತೊರೆದರು. ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ರಿಸ್ಕಿ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದರೂ, ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗೋ-ಟು-ಮಾರ್ಕೆಟ್ (GTM) ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹4.8 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಹರಿವು!
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯ ಜೈನ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ₹3.74 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ₹1.12 ಲಕ್ಷ ಜಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ₹4.8 ಲಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಆದಾಯ (Passive Income) ಮೂಲಗಳೂ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ಬಹು ಆದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಐಐಟಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಕೈಕ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ'..!
ಲಾವಣ್ಯ ಜೈನ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಐಐಟಿ ಪದವಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕೌಶಲ್ಯ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವವರು, ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಬಹು ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ.!
ಲಾವಣ್ಯ ಜೈನ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು "ಕೌಶಲ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಐಐಟಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪದವಿಗಿಂತ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ, ನೈಪುಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಹು ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಈ ಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.