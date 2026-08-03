ಫ್ರೆಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹುಡುಕಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ದಾದಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣ, ಕಾರು ಮತ್ತು ಜೀವಮಾನದ ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಥೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಥೆಯೊಂದು ಸದ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ದಾದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 38 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಫ್ರೆಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲ್ಯದ ಮಧುರ ಬಂಧ
ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಂದೆಯು ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹಸುಗೂಸಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆತನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಂದೆಯ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಮರಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ದಾದಿಯೊಂದಿಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡವು.
ಕಾಲ ಉರುಳಿದಂತೆ ಮಗು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದರೂ, ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ತೋರಿದ್ದ ದಯೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಆತ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಈ ಎರಡನೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಅವಳ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
38 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ಮಿಲನ
ದೇಶಗಳ ಅಂತರ ಮತ್ತು ದಶಕಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ನಡುವೆಯೂ ಆತ ತನ್ನ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸತತ 38 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಕೆ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಆತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು. ತಕ್ಷಣವೇ ತಡಮಾಡದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಆತನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಯನಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯ. ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಆನಂದಬಾಷ್ಪ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಿತು. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿ, ಇಬ್ಬರೂ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಉಡುಗೊರೆ
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನಗೆ ನೀಡಿದ ಮಮತೆಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಆತ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಆತ, ಆಕೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ (ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು $16,000 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ - ಭಾರತೀಯ ಮುಖಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 13.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕೆ ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಕಳೆಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೀವಮಾನದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (Monthly Allowance) ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದನು. ಆಕೆ ಒಮ್ಮೆ ತನಗೆ ನೀಡಿದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಈಗ ತಾನು ಆಕೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಆತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಥೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುನರ್ಮಿಲನವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರೀತಿ-ಆರೈಕೆಯು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವನೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.