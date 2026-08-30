ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾಹ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ಗಳಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುವಜನರನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಈ ನವೀನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದು ಇಂಥ ಪದ್ಧತಿ?
ಬೀಜಿಂಗ್: ಜೆನ್ ಜೀ (GEN Z)ಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ಇರುವ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಚೀನಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಾಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ನವೀನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಿಕ್ಸಿ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಾಂಡೊಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಲಿಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾತೃ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೋಡಿಗಳು ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು.ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗದೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ
ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪಕ್ರಮವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾದ ಅಂಚೆ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಯು ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗುವಾಂಗ್ಝೌ ಬೈಯುನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ವಿಮಾನಗಳ ಸುಂದರ ನೋಟದ ನಡುವೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು, ಅಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವದಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ, ದಂಪತಿ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು.
ಚೀನಾದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಜನನ ದರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುವಜನರು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ದರವು ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.