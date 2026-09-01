ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸನಿಯಾ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಮಾದ್ ತಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿರುವ ಸನಿಯಾ, ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮೌನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸನಿಯಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರೋಪ; ದಾಂಪತ್ಯ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸನಿಯಾ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಕುರಿತ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಮಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸನಿಯಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ಸನಿಯಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್ ತಮಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇವು ಸನಿಯಾ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅತ್ತೆ-ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎದುರಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಸನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಠಿಣವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದವು ಎಂದು ಸನಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸನಿಯಾ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಅವರ ಮೂರನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅರಿವು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಇಮಾದ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿತು ಎಂದು ಸನಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ’
ಗರ್ಭಪಾತದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸನಿಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸನಿಯಾ ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ಇಮಾದ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಸನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಧುವಿನ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಸನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಿರಾಕರಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಸನಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಸನಿಯಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.