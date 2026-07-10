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- Post office: ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು; ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಾ 50 ಲಕ್ಷ!
Post office: ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು; ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಾ 50 ಲಕ್ಷ!
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು 'ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ, ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ' ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 50 ಲಕ್ಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ 'ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ, ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ' ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು?
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರವು ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 71 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ.
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 8.2% ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಡ್ಡಿದರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜನವರಿ 1, 2024 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.,ಗಳ ನಿಧಿ ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು?
ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,05,000 ರೂ.,ಗಳನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡ್ಡಿದರವು 8.2% ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ, 21 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 50.27 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ 21 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ 1,05,000 ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ: 15 ವರ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ 15.75 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ದರ: 8.2% (ವಾರ್ಷಿಕ) ಮುಕ್ತಾಯ; 21 ವರ್ಷಗಳು ಅಂದಾಜು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತ: ರೂ 50.27 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ: ಸುಮಾರು ರೂ 34.52 ಲಕ್ಷ (ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಬಡ್ಡಿದರವು 8.2% ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿದರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.)
ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳ 5 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. SSA ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು? ನೀವು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನೀವು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಖಾತೆ ತೆರೆದ 21 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು? ಕನಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಠೇವಣಿ! 250 ರೂಪಾಯಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಠೇವಣಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯು EEE ಪ್ರಯೋಜನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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