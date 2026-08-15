ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮೆ (RPLI) ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ಈ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮೆ (RPLI) ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಪಿಎಲ್ಐ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ಅರ್ಹತೆ ಏನು?
ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಪಿಒಎಸ್ಬಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರೂ ಆರ್ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ Savings Account ಇದ್ದರೆ, RPLIಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ನೀಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸರಳತೆ!
ಆರ್ಪಿಎಲ್ಐ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಪುರಾವೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಮಾಹಿತಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್, ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ATM ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂತಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆರ್ಪಿಎಲ್ಐ ಎಂದರೇನು?
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಪಿಎಲ್ಐ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1995ರ ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಾಲಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ₹10,000ರಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಪಾಲಿಸಿಯ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
RPLI ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 5 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ?
ಹೊಸ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮದಿಂದ RPLI ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ POSBನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ, ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ, ಬೋನಸ್, ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸರೆಂಡರ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, India Postನ RPLI ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಜೀವ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಕ್ರಿಯ Savings Account ಇದ್ದರೆ, RPLIಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.