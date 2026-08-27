ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವುದು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆ (EPFO). ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ (Basic Salary) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ (DA) 12 ಪ್ರತಿಶತ ಹಣವು ಇಪಿಎಫ್ (EPF) ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು (ಕಂಪನಿ) ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು (12 ಪ್ರತಿಶತ) ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ನೀಡುವ 12 ಪ್ರತಿಶತ 8.33 ಪ್ರತಿಶತ ಹಣವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (EPS)ಮತ್ತು 3.67 ಪ್ರತಿಶತ ಹಣವು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇಪಿಎಸ್ (EPS) ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರ!
ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ:
ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ = (ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವೇತನ × ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸೇವಾ ಅವಧಿ) ÷ 70
ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು!
1. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವೇತನ (Pensionable Salary)!
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014 ರ ನಂತರ). ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೂ, ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸೇವಾ ಅವಧಿ (Pensionable Service)!
ನೀವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳು. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ನೀವು 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿ (Bonus) 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಅವಧಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸೀಮಿತ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ** ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ; ಸುಮಾರು, ಐದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ವಾರ್ಷಿಕ ಪಿಂಚಣಿ; 5,357 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ **ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಭತ್ತನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿಗಳು** (₹64,284) ಆಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು!
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೇತನ ಮಿತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ (Higher Pension) ಆಯ್ಕೆ!
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರು 'ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು (Higher Pension Option) ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಅವರಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಜವಾದ (ಪೂರ್ಣ) ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಹತೆ; ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. 50 ರಿಂದ 58 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹಿಂಪಡೆದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.