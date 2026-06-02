2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇ. 8.25ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಣ ಇನ್ನೂ ಚಂದಾದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು, ಇದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವುದೇ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಜಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.2): ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆ (EPFO) ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ (EPF) ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ (2026-27) ಆರಂಭವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ, "ವಿವರವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ. 8.25 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಮೊದಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ (Notification) ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾವಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು 'ಬ್ಯಾಂಕ್ಬಜಾರ್ ಡಾಟ್ಕಾಮ್' (BankBazaar.com) ಸಿಇಒ ಆದಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ, ಖಾತೆಗಳ ಮರುಸಂಧಾನ (Reconciliation) ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸದಸ್ಯರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಬಡ್ಡಿಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯರು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 'Int. Updated up to 31/03/2026' ಎಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು."
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಯಾವಾಗ ಜಮೆಯಾಗಿತ್ತು?
ಕಳೆದ 2025 ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರವೇ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ?
ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ! ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ 1952 ರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 60 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಚಾಲ್ತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ (Monthly Running Balance) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾವಣೆಯು ತಡವಾದರೂ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ (Compounded Annually) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ವಿಳಂಬವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಾಕಿಗೆ (Closing Balance) ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ 4 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು:
1. ಉಮಾಂಗ್ (UMANG) ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ
- ಉಮಾಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ.
- ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 'EPFO' ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- 'View Passbook' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ (UAN) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, 'Get OTP' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಒಟಿಪಿ ದಾಖಲಿಸಿ 'Login' ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ (EPFO Portal) ಮೂಲಕ
- ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ 'Employee' ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ 'Member Passbook' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ UAN ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆ, ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಾಕಿ ಹಾಗೂ ಜಮೆಯಾದ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.
3. ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ (Missed Call) ಮೂಲಕ
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 9966044425 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕೊಡುಗೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. (ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ UAN ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು).
4. ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ (SMS) ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ 7738299899 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ UAN EPFOHO ENG ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು (ENG ಎಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ). ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ UAN EPFOHO KAN ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ (Seeded) ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ.