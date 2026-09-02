ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕದೇ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ರುಚಿಯಾದ ದೋಸೆ!
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸದೆ, ಕೇವಲ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸಿ ಮೃದುವಾದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬದಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಸೋಡಾ ಹಾಕದೇ ಮಾಡಿ ದೋಸೆ
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಅಡುಗೆಸೋಡಾ ಬಳಸದೇ ರುಚಿಯಾಗಿರೋ ಮೃದುವಾದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡೋ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದಲೇ ಈ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
ಅಕ್ಕಿ: 2 ಕಪ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ: ಒಂದು ಕಪ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು (ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಭಾಗದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ). ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಅಥವಾ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟಿ ಕ್ರೀಮ್ನಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಾವಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾವಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ದೋಸೆಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾವಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ರುಚಿಯಾದ ದೋಸೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ
ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾವಲಿಯನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ದೋಸೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ಕಡ್ಲೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಸವಿಯಬಹುದು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರೋದರಿಂದ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
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