ನೀರು, ಸೋಡಾ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್.. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ
Alcohol Mixing Science: ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕಹಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಏಕೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ
ಮದ್ಯಪಾನ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಮದ್ಯದ ಜೊತೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಬೇಕೋ? ಈ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ರಾಜು ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಡಾ. ರಾಜು ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಲಿ, ಹೃದಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಆಗಲಿ ಎಂದೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರಂಭಿಸಬೇಡಿ." ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
1. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ (On the Rocks)
1. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ (On the Rocks)
ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯದ ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಐಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ನರಗಳು ಮರಗಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಮದ್ಯದ ಕಹಿ ಫೀಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ. ರಾಜು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2. ಸೋಡಾ ಮತ್ತು 'ಕಿಕ್' ರಹಸ್ಯ
2. ಸೋಡಾ ಮತ್ತು 'ಕಿಕ್' ರಹಸ್ಯ
ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲವು (Gas) ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮದ್ಯವು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ 'ಕಿಕ್' ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
3. ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ (ಸ್ಪ್ರೈಟ್/ಕೋಕ್) ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್
3. ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ (ಸ್ಪ್ರೈಟ್/ಕೋಕ್) ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್
ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಯಾದ ಗ್ಲುಕೋಸ್ (ಸಕ್ಕರೆ) ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (Dehydration) ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾರನೇ ದಿನ ವಿಪರೀತ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
4. ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಎಂಬ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಬಾಂಬ್
4. ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಎಂಬ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಬಾಂಬ್
ಜ್ಯೂಸ್, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೆರೆಸಿದ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಗಳು ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಡಾ. ರಾಜು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಊಟ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿ
ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿ
ಮದ್ಯಪಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಪೂರಕವಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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