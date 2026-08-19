ಕಡುಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮೀನಾ, ತಮ್ಮ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಸತತ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಛಲ ಬಿಡದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಕಲ್ಪ, ಒಂದು ಗುರಿ, ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುವವರು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ತಲುಪಲು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಐಪಿಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಐಪಿಎಸ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಶ್ರಮ, ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು, ಊಟವಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲು, ಕನಸಿನ ಹುದ್ದೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅದೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ತಾನು ಐಪಿಎಸ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಡುಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ರೈಲ್ವೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರು ಅಥವ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಬೇರೆನೂ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿರ್ತಿರಿ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಂಡವರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಐಎಎಸ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮನ್ ಆಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧ. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮೀನಾ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರು. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಋಮಾಡುವುದು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಲುವುದು ಸಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮೀನಾ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮೀನಾ ಅವರ ಕಥೆ ಏನೆಂದು ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ.
ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮೀನಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?
ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮೀನಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕೇವಲ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದರ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಾಕಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಬೇಕಾಯ್ತು, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಈ ಆಲೋಚನೆಯು ಅವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.
ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮ್ಯಾನ್
ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ (ASO) ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ನೀವು UPSC ಗೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ?
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಊಟದ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಅವರ ತಯಾರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ದುಬಾರಿ ತರಬೇತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ನೀವು UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದೆ.
ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಹಲವಾರು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರು 2013 ಮತ್ತು 2014 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಸತತ ಮೂರು ವಿಫಲತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾದ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು.
ಐಪಿಎಸ್ ಆಗುವ ಕನಸು 2017 ರಲ್ಲಿ ನನಸಾಯಿತು.
ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮೀನಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು , 951 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದರು. ಇದು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಕೇಡರ್ ಪಡೆದರು, ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ರೈಲ್ವೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ರಾಜ್ಯ.