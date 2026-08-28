Idli ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿಯ ಸುವಾಸನೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಬೆಯಾಡುವ ಇಡ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಊಟ ನೀಡುವ ವೃದ್ಧೆ.
ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿಯ ಸುವಾಸನೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಬೆಯಾಡುವ ಇಡ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಊಟ ನೀಡುವ ವೃದ್ಧೆ. ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಬಳಿಯ ವಡಿವೇಲಂಪಾಳಯಂನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸರಳ ಸೇವೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೇ ಕೆ. ಕಮಲಥಾಲ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯ ‘ಇಡ್ಲಿ ಅಮ್ಮ’. ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಅದು ದಿನದ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕಮಲಥಾಲ್, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿಯ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹1 ಆಗಿತ್ತು.
ಹಸಿದವರು ಯಾರೂ ಮಲಗಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ಉದ್ದೇಶ
ಕಮಲಥಾಲ್ ಅವರ ಇಡ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಗಾರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿಯ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೂ, ಬಡವರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸರಳವಾದ ಮಾನವೀಯ ನಡೆ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರ್ತಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಇಡ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
2019ರಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಥೆ
2019ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಕಮಲಥಾಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಕಮಲಥಾಲ್ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಕಮಲಥಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಮನೆ-ಕಮ್-ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಮನೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಡುಗೆಮನೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು
2021ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ, ಹಳೆಯ ಅಂಗಡಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2022ರ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮಲಥಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಅಡುಗೆಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಕಮಲಥಾಲ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಇಡ್ಲಿ ಸೇವೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಮಲಥಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಡ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಡಿವೇಲಂಪಾಳಯಂನಲ್ಲೇ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಊಟ ನೀಡುವುದು ಅವರ ದಿನಚರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರ ಕಥೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ‘ಇಡ್ಲಿ ಅಮ್ಮ’ ಅವರ ಕಥೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಜನರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ.