11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನ ಜೀವನ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ತಿರುಗಿತು. ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ ಉಳಿಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಇನ್ನೆರಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮನೆ, ಕಾರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿಯಿಂದ 3 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕ!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಅವರ 11 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ

ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಾವು ಓದಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹಣ ಉಳಿಸಿದ ಅವರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಿಜ್ಜಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತೆರಡು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮೂರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರು.

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ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳೇ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದವು!

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಣ್ಣದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣದ ನೆರವಿನಿಂದ ಮೊದಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇನ್ನೆರಡು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರಾದರು.

ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಬದುಕು

ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ವಿವಾಹವಾದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮತ್ತು BMW ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲೂ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

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11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪೌರತ್ವ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಭಾವಿ ಸಂಬಂಧಿ Vineeth K ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.