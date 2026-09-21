ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನೋ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಭಾರತದ್ದಲ್ಲವೇ? ಇದರ ಅಸಲಿ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇಡ್ಲಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಪಾಹಾರ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. . ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರ್... ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೇ?
ಇಡ್ಲಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಪಾಹಾರ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರ್... ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸವಿಯುವ ಇಡ್ಲಿಯ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸವೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇಡ್ಲಿಯ ಮೂಲ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ಕೆಡ್ಲಿ’ (Kedli) ಎಂಬ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ಅಕ್ಕಿಯ ತಿಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ; ಇಡ್ಲಿಯ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೇ?
ಆಹಾರ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಕೆ.ಟಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಡ್ಲಿಯ ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ‘ಕೆಡ್ಲಿ’ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯ ತಿನಿಸು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದವರ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ. ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ತಿನಿಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಭಾರತದ ಇಡ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು?
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದಾದ ಅಡುಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹುದುಗಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಂದಿನ ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯ ಸಂಯೋಜನೆ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಇತಿಹಾಸದ ಲೇಖನಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಇಡ್ಲಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ
ಇಡ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದ ‘ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಇದ್ದಲಿಗೆ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆಹಾರದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಂತರದ ಕಾಲದ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಆಧಾರಿತ ತಿನಿಸುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದ ‘ಇದ್ದಲಿಗೆ’ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ತಿನಿಸುಗಳು ಇಂದಿನ ಅಕ್ಕಿ-ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯ ಇಡ್ಲಿಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದವು ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಡ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಅರಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇದೆಯೇ?
ಇಡ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಹುದುಗಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಂದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ನಡುವಿನ ಹಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಇಡ್ಲಿ
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಡ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದವು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಡ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಚಟ್ನಿ-ಪುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಅಡುಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಇಂದು ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇಡ್ಲಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಾಹಾರ ಎಂದೂ ಜನಪ್ರಿಯ
ಇಡ್ಲಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಅದರ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮೃದುವಾದ, ಸ್ಪಂಜಿನಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹುದುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಹಾರ ಲೇಖನಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಟ್ನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
‘ಸ್ಪೇಸ್ ಇಡ್ಲಿ’ ಕೂಡ ಇದೆ!
ಇಡ್ಲಿಯ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ (DFRL) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ‘ಸ್ಪೇಸ್ ಇಡ್ಲಿ’ ಕುರಿತ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
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