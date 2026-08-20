ಒನ್ಲೈನ್ ಸಾರಾಂಶ: ₹18 ಲಕ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು UPSC ಕನಸು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ IIT ಬಾಂಬೆ ಟಾಪರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಸಾಹು KBCಯಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದು, ₹1 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.
ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ IIT ಪದವಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ₹18 ಲಕ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಯುವಕನ ಕಥೆ ಇದೀಗ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 23 ವರ್ಷದ ಯೋಗೇಶ್ ಸಾಹು UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಅವರು ₹18 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣ ‘ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 18’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಯೋಗೇಶ್, ₹1 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯವರೆಗೂ ತಲುಪಿದರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.
₹18 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟರು?
IIT ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ₹18 ಲಕ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. UPSC ತಯಾರಿ ವೇಳೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಎದುರಾಯಿತು. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ, ತಾವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು.
KBCಯಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದ ಯೋಗೇಶ್
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಸೀಸನ್ 18 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ KBC ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಈಗಾಗಲೇ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
₹1 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು?
₹1 ಕೋಟಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಯೋಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1943ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ Indian Derbyಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿತ್ತು. 1943ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ Indian Derbyಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮಹಾರಾಜಾ ಆಫ್ ಬರೋಡಾಗೆ ಸೇರಿದ ಕುದುರೆಯ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು:
Princess Beautiful
Regal Domain
Star of Gwalior
Prince Pradeep
ಯೋಗೇಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಲೈಫ್ಲೈನ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆತಂಕಗೊಂಡರು.
ಕೊನೆಗೆ ₹1 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟರು
ಉತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಆಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಯಮದಂತೆ, ಆಟದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಒಂದು ಊಹೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಯೋಗೇಶ್ Prince Pradeep ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ Princess Beautiful. ಯೋಗೇಶ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ‘horse’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದರಿಂದ Princess Beautiful ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವರು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಯೋಗೇಶ್ ಅವರ reasoning ಅನ್ನು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ‘Princess’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಮಿತಾಭ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ₹1 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅವರ ಮುಂದೆಯೇ ಇದ್ದರೂ, ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯೋಗೇಶ್ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ₹50 ಲಕ್ಷದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು KBCಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.
ಯೋಗೇಶ್ ತಂದೆ ಚಾಲಕ; ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ₹20 ಸಾವಿರ
ಯೋಗೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರ ತಂದೆ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹20,000 ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಡಿತಗಳ ಬಳಿಕ ಕೈಗೆ ಸುಮಾರು ₹11,000 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಗೇಶ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.