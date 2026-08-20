ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಪುದೀನಾ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಲವಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ.
ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ನೀರು ಅವುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಬಿಲಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಇಲಿಗಳು ಮನೆಗಳತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಲವರು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆ ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ
ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಗಳು ಅಸಹ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಲಹೆ ಇದೆ. ಹತ್ತಿಯ ತುಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ, ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದ ಸಮೀಪ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಬೇ ಎಲೆ, ಲವಂಗ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬೇ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಲವಂಗಕ್ಕೂ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು ಎಂಬ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಇಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಇಲಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಯೂ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಲಹೆ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದರ ವಾಸನೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ಜಾಗದ ಬಳಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೂ ಇಲಿಗಳು ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಅಮೋನಿಯಾ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ!
ಇಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅಮೋನಿಯಾ ಬಳಸುವ ಸಲಹೆಯೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಇದರ ಆವಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಬ್ಲೀಚ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು.
ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ
ಮನೆಗೆ ಇಲಿಗಳು ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ಒಳಬರುವ ರಂಧ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೋಡೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇವೆಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಕುರಿತು ಇರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.