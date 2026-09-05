ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಇರುವೆ, ನೊಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ. ನೆಲ ಒರೆಸುವ ನೀರಿಗೆ ಈ 5 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಕೀಟಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿಢೀರನೆ ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳು, ನೊಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಭೀತಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬದಲು, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲ ಒರೆಸುವ (Mopping) ನೀರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
1. ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar)
ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೆಲ ಒರೆಸುವ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಒರೆಸಿ. ವಿನೆಗರ್ನ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆ ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಿಂಡಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹುಳಿ ವಾಸನೆಗೆ ನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ದೂರ ಓಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಮನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಪರಿಮಳಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಕಹಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ನೀರು
ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀರು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ, ನೆಲ ಒರೆಸುವ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೆಲ ಒರೆಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನೆಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿರಳೆ-ಇರುವೆಗಳು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪುನೀರು
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದು. ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿ. ಈ ನೀರಿನಿಂದ ನೆಲ ಒರೆಸಿದರೆ ಇರುವೆಗಳ ಸಾಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವೂ ಉಪ್ಪುನೀರಿನಿಂದ ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
5. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್
ಕಿಚನ್ ಅಥವಾ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ನೆಲ ಜಿಡ್ಡಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking Soda) ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಹನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಆಹಾರದ ಕಣಗಳಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರಾವಣಗಳ ಬದಲು ಇಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇಂದೇ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!