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- World Samosa Day 2026: ವಿಶ್ವ ಸಮೂಸಾ ದಿನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸತ್ಯ: ಸಮೂಸಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮೂಲದ್ದಲ್ಲ!
World Samosa Day 2026: ವಿಶ್ವ ಸಮೂಸಾ ದಿನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸತ್ಯ: ಸಮೂಸಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮೂಲದ್ದಲ್ಲ!
ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಂದು 'ವಿಶ್ವ ಸಮೋಸಾ ದಿನ'ವೂ ಹೌದು. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಮೋಸಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ತಿಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಸಮೋಸಾ ಇತಿಹಾಸದ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ವಿಶ್ವ ಸಮೋಸಾ ದಿನ! ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಂಡಿಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಇತಿಹಾಸ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ಸಮೋಸಾ ಎಂದರೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಡಿ. ಸಂಜೆಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಮೋಸವೇ ಬೇಕು. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಆಫೀಸ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ, ಆಫೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗರಿಗರಿ ತ್ರೀಕೋನಾಕಾರದ ಸಮೋಸಾ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಮೋಸ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವೇ ಆಗಿಹೋಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ಆದರೆ ಸಮೋಸಾದ ಇತಿಹಾಸ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ತಿಳಿದಷ್ಟೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮೋಸಾದ ಮೂಲ ಭಾರತವಲ್ಲ! ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ದೇಶ ಮೊದಲು ಸಮೋಸಾ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು? ಸಮೋಸಾದ ಆರಂಭಿಕ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ, ಮಧ್ಯಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾದಂಥ ತುಂಬಿದ ಪೇಸ್ಟಿಗಳನ್ನ 'ಸನ್ಬೋಸಾಗ್' 'ಸನ್ಬುಸಕ್' ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.
ಸಮೋಸಾ ಮೂಲ ಭಾರತದ್ದಲ್ಲ; ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಭಾರತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೆರೆ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು, ವಲಸೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತೆ ಇದೇ. ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಪಶ್ಚಿಮ, ಮಧ್ಯಏಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿನಿಮಯಗೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯ್ತು. ಈ ತಿಂಡಿ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾಗೆ ಹಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ರೂಪಗಳಿಗೆ, ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಲೂ ಸಮೋಸಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ, ನೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಮೋಸಾ ಇತಿಹಾಸ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನದು!
ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚಣೆ ಆದರೆ ಇದೇ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಸಮೋಸಾ ದಿನವೂ ಹೌದು! ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆ.5 ವಿಶ್ವ ಸಮೋಸಾ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಮೋಸಾದ ಬಗ್ಗೆ 10 ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ಸಮೋಸಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ
ಸಮೋಸಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ತಿಂಡಿಯಾದರೂ ಮೂಲತಃ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ.ಆಹಾರ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮೋಸಾದ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುವ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಮೊದಲೇ ಇಂತಹ ತುಂಬಿದ ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಈ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಯಿತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಸಮೋಸಾ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸ ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ‘ಸಮೋಸಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೊದಲು ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು ಸಮೋಸಾವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
‘ಸನ್ಬೋಸಾಗ್’, ‘ಸನ್ಬುಸಕ್’, ‘ಸನ್ಬುಸಕ್’ ಮತ್ತು ‘ಸನ್ಬುಸಾಜ್’ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪದ ‘ಸನ್ಬೋಸಾಗ್’ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳೇ ಸಮೋಸಾ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮೋಸಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಆಲೂ ಸಮೋಸಾದಂತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ!
ಇಂದು ನಾವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಮೋಸಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಮೋಸಾಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಕಾಲದ ಸಮೋಸಾದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿದ ಮಾಂಸ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ, ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಒಳಗೆ ಆಲೂ ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾದೊಳಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೂ ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲೂ ಸಮೋಸಾದಂತಹ ತಿಂಡಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1300ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ರಾಜಕುಮಾರರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮೋಸಾದಂತಹ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ, ತುಪ್ಪ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಮೋಸಾದಂತಹ ತಿಂಡಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸಿಗುವ ಸಮೋಸಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ತಿಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು!
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಇಬ್ನ್ ಬತೂತಾ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರೂ ಕೂಡ ಸಮೋಸಾ ಸವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸಂಬುಸಕ್’ ಎಂಬ ಸಮೋಸಾದಂತಹ ತಿಂಡಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಕೊಚ್ಚಿದ ಮಾಂಸ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ವಾಲ್ನಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಮೋಸಾ ರಾಜಮನೆತನದ ತಿಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು!
ಇಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಸಮೋಸಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಊಟದ ಮೇಜಿನಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ.
ಸಮೋಸಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಭಾರತದ್ದಲ್ಲ!
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಭಾರತದ್ದಲ್ಲ!
ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಮೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ. ನಂತರ ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಲೂ ಸಮೋಸಾ ಆರಂಭಿಕ ಸಮೋಸಾದ ರೂಪವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ನಂತರ, ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣದಿಂದ ಸಮೋಸಾದ ಒಳತುಂಬುವಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪದಾರ್ಥವಾಯಿತು.
ಸಮೋಸಾಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತ
ಸಮೋಸಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಭಾರತ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎನ್ನುವುದು. ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮೋಸಾವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬಟಾಣಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಮೋಸಾದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದವು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಿಂಡಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಎಲ್ಲ ಸಮೋಸಾಗಳೂ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಸಮೋಸಾವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಮೋಸಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೋನ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮೋಸಾ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಕವಿಧಾನವಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮೋಸಾಗಳಿವೆ
ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹೊರಪದರದೊಳಗೆ ಖಾರ ಆಲೂ ತುಂಬಲಾಗುವ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಹಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ತಿಂಡಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ‘ಶಿಂಗಾರಾ’ ಎಂಬ ಸಮೋಸಾದಂತಹ ತಿಂಡಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ‘ಲುಖ್ಮಿ’ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ‘ಚಮುಸಾ’ ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರದೇಶ ಬದಲಾದಂತೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಸಮೋಸಾ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಿಂಡಿ
ಸಮೋಸಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಮೋಸಾದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮೋಸಾದ ಒಳಗೆ ತುಂಬುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಮೋಸಾವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ತಿಂಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತೀಯರ ಟೀ ಸಮಯದ ನೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸಮೋಸಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮೋಸಾ ಭಾರತೀಯದ್ದೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೋ? ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮೋಸಾದ ಆರಂಭಿಕ ಮೂಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಲವು ತುಂಬಿದ ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮೋಸಾ ಸೇರಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ‘ಸಮೋಸಾ ಭಾರತೀಯದ್ದಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ ಸಮೋಸಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಆಲೂ ಸಮೋಸಾ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಮೋಸಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಭಾರತ.
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಮೋಸಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದೇಕೆ?
ಸಮೋಸಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ, ಸ್ವಾದಗಳೇ ಕಾರಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತ ತಿಂಡಿಯಾಗಿಯೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆಗಿಯೂ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹೊರಪದರದೊಳಗಿನ ಮೃದುವಾದ ಖಾರದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಗುವ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಸಮೋಸಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮೋಸಾವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ, ಖಾರ, ಕಡಿಮೆ ಖಾರ, ಸಿಹಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮೋಸಾಗಳು ಇಂದು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ವಿಶ್ವ ಸಮೋಸಾ ದಿನ 2026 ಯಾವಾಗ?
ವಿಶ್ವ ಸಮೋಸಾ ದಿನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಈ ತಿಂಡಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೋಸಾವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ. ಇದೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಂಡಿಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಇತಿಹಾಸ
ಸಮೋಸಾದ ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಆಹಾರದ ಕಥೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ತುಂಬಿದ ಪೇಸ್ಟ್ರಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಅದರ ಫಲವೇ ಇಂದು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಮೋಸಾ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಲೂ ಸಮೋಸಾ ತಿನ್ನುವಾಗ ನೆನಪಿಡಿ; ನೀವು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಈ ಸರಳ ತಿಂಡಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು!
ಸಮೋಸಾದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮೋಸಾದೊಂದಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು:
- ಹಸಿರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ-ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಚಟ್ನಿ
- ಸಿಹಿ-ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ
- ಮೊಸರು
- ಚೋಲೆ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ
- ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ
- ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಬಿಸಿ ಸಮೋಸಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
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