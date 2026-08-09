ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮತ್ತೆ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Homemade Floor Cleaner: ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೆಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಒರೆಸುವ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮತ್ತೆ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇವು ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಜನಪ್ರಿಯ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಲಹೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು, ಜಿಡ್ಡು ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯಿದ್ದರೆ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಕೆಲವು ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೆಲ ಒರೆಸುವ ನೀರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನೆಗರ್ನ ವಾಸನೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೆಲ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಬಲ್, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆಮ್ಲೀಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮೊದಲು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಿಂಬೆ ರಸ
ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಅಂಶವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಬೆಯ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತಾಜಾತನದ ಅನುಭವವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ನೆಲ ಒರೆಸುವ ನೀರಿಗೆ ಸುಮಾರು 2ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಲಹೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಸುಗಂಧ ತೈಲಗಳು
ನೆಲ ಒರೆಸಿದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸುವಾಸನೆ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಹನಿ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ಪುದೀನಾ, ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಸುವಾಸನೆಯ ತೈಲಗಳು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪರಿಮಳ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೆಲ ಜಾರುವಂತಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಉಪ್ಪು
ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನೆಲ ಒರೆಸುವ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದು ನೆಲದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇರುವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೋಂಕುನಾಶಕ ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ನೆಲ ಒರೆಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೆಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೀಚ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ನೆಲದ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನದಿಂದ ಇಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಳ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತ.