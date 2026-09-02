ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೆತ್ತವರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಾನು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವರ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಯುವತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
Adult Money can turn your dreams into reality
ವಿಡಿಯೋ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ. The fact: Adult Money can turn your dreams into reality, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, “Adult Money is insane coz we can spend it like this... ಎಂಬ ಬರಹವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ,I am scared, guys ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.
ಅವಳ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆಕೆ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡಿದ ಅಪ್ಪನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅರಳಿತು ನಗು
ಮೊದಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ತಂದೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಗು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿದ ಮಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆಕೆ ತಾಯಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿಯ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಎಂದಾಗ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಾಗ ಅವರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ವಿಮಾನದವರೆಗೆ…
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ತೆರಳುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಚೆಕ್-ಇನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ, ವಿಮಾನ ಹತ್ತಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮಗ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತುಂಬಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.
ಕೊನೆಗೆ Welcome to Malaysia
ವಿಮಾನ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವ ದೃಶ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ, Welcome to Malaysia ಎಂಬ ಬರಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮಗಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್… ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾವನೆ!
ಮಗಳು ದುಡಿದಳು → ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಳು → ಕೈಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದಳು → ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ → ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣ → ಪೋಷಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಸಂತೋಷ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಯುವತಿಯ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೀಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, “ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.