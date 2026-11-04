3.4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ಯಪಾನವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವೀಕ್ಷಣಾ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಮದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಿಯರ್, ವೈನ್ ಅಥವಾ ವಿಸ್ಕಿ: ಯಾವ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು? 3.4 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು!
ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಬಿಯರ್, ವೈನ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಕಿಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಮದ್ಯಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿವೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ನಡೆದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 3.4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ, ಮದ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ವಿಧವೂ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
3.4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಯುಕೆ ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕ್ನ 3,40,924 ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 56 ವರ್ಷ. ಸಂಶೋಧಕರು ಬಿಯರ್, ಸೈಡರ್, ವೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 13.4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 22,381 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿ 2026ರಲ್ಲಿ Nutrition Journalನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೈಡರ್ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಯರ್ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ವೈನ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯೇ?
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಸೇವನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಸೇವಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೆಡ್ ವೈನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸೇವನೆಯು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಸೇವಿಸಿದವರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ವೈನ್ ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೂ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು?
ಇದು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅಧ್ಯಯನ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಬಿಯರ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳೂ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.