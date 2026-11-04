ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದ ಎರಡು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ನವದೆಹಲಿ(ನ.04): ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು, ನೂರಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದ ಎರಡು ಜಾಬ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಬಳಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಿರಲಿಲ್ಲ!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಈ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ನ (Reddit) r/StartUpIndia ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
13 ಸಾವಿರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆದ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್!
ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ವೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 13 ಸಾವಿರ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ (Scaling) ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಯಿತು. ಇದೇ ಅನುಭವ ಮುಂದೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದೆಯೇ ಮೊದಲ ₹50 ಲಕ್ಷದ ಆಫರ್!
ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬದಲು, ನೇರವಾಗಿ ರಿಮೋಟ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಳಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರೆಸ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಅಂಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ₹50 ಲಕ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗ!
ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಎದುರಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜಿನ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ. ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸುಮಾರು 30 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ.
ನಂತರ ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಅನುಭವ, ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಆತ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ಗಳಿಗೆ 13 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವು. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ವೈ ಕಾಂಬಿನೇಟರ್ (Y Combinator) ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ವೊಂದರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ದೊರೆಯಿತು.
ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸರಿಯಾದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯುವಕ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೂರಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಲಹೆ.
ಅವನ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:
ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು, ತಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ: ಕಲಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು.
30 ಸೂಕ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ: ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು.
ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಮೇಲ್ ಬರೆಯಬೇಕು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರು ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅಂದರೆ, ನೂರಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಜಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕೆಲವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಆತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠವೇನು?
ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅನುಭವ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪದವಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ.
ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅಮೂಲ್ಯ ಅನುಭವ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅನುಭವ, 13 ಸಾವಿರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆತನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪದವಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಾನು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಥೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.