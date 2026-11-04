ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸೇವಾ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರಬಹುದು. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಊಟದ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದು. ‘ಪೇ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಈ ಕೆಫೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸೇವಾ ಕೆಫೆ: ಊಟದ ಬಿಲ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮಾನವೀಯತೆ!
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ಕೆಫೆ, ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ತಿಂದ ಊಟದ ಹಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ‘ಪೇ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್’ (Pay It Forward) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
2006ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಮಾನವ ಸಾಧನಾ’ (Manav Sadhna) ಸಂಸ್ಥೆಯು 2006ರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಆಹಾರ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯದ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.
ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, “ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ನಂತರ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಊಟದ ಖರ್ಚನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ; ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.
ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು
ಸೇವಾ ಕೆಫೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಡಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಹರಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ‘ಗಿಫ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ‘ಕರ್ಮ ಕಿಚನ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೇವಾ ಕೆಫೆ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ
2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೇವಾ ಕೆಫೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಫೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೇವಾ ಕೆಫೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ: ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಊಟದ ಬೆಲೆಗಿಂತ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.