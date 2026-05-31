ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ತೆಗೆದರೆ ಸಾಕು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತ್ತಾರು ಸಲಹೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಅದೇನು ನೋಡಿ..!
ಬಿಯರ್ ವರ್ಸಸ್ ಹಾಲು: ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್? ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿಯ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ತೆಗೆದರೆ ಸಾಕು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತ್ತಾರು ಸಲಹೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, "ಬಿಯರ್ (Beer) ಕುಡಿಯುವುದು ಹಾಲು (Milk) ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ!" ಎಂಬ ಮಾತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಿಯರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಿದು.
ವೈರಲ್ ಸುದ್ಧಿಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು?
ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಂಘವಾದ 'ಪೆಟಾ' (PETA) ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಹಸುಗಳಿಂದ ಹಾಲು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 'ಸಿಲಿಕಾನ್' ಅಂಶವಿದೆ, ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಆದರೆ, ಈ ವಾದವನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ.
ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಅಥವಾ ಹಾಲು?
ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇರುವುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಶತ್ರು! ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ 'ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್' (ಮೂಳೆ ಸವಕಳಿ) ಅಪಾಯ 1.63 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಹಾಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಶೂನ್ಯ!
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಲು ಒಂದು 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ' (Complete Food). ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ 'ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು' (Empty Calories). ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು (Beer Belly) ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ ಹೊರತು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ:
ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಬಿಯರ್ ಸೇವನೆ ಯಕೃತ್ತು (Liver), ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಿತವಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 'ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇನ್ಟಾಲರೆನ್ಸ್' (ಹಾಲಿನ ಅಂಶ ಜೀರ್ಣವಾಗದವರು) ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಹಾಲಿನ ಬದಲು ಸೋಯಾ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು:
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಹಾಲಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಎಂದಿಗೂ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಯರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ತಪ್ಪು. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೇ ಆಧಾರ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್ ನಂಬುವ ಮೊದಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ!