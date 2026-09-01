How to clean white socks: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಸಾಕ್ಸ್, ಸದಾ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುವಂತೆ, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಸಮಯದವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವುಗಳ ತಳಭಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ ನಂತರವೂ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ತೊಳೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಏನು?. ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಬಿಳಿ ಸಾಕ್ಸ್ನ ತಳಭಾಗ ಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಗುವುದೇಕೆ?
ಸಾಕ್ಸ್ನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಸೇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮನೆಯ ನೆಲವಾಗಿರಬಹುದು. ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ನಡೆಯುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೆಲವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬಿಳಿ ಸಾಕ್ಸ್ನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಬೇಗನೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಧರಿಸುವ ಶೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಧೂಳು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊರಗಿನ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಬಿಳಿ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಪ್ಪು ಟಿ-ಶರ್ಟ್, ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಸಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ತಳಭಾಗದ ಕೊಳೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ
ಸಾಕ್ಸ್ನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಮೊದಲು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದೂ ಅವುಗಳ ಬಿಳುಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಭಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೈಟ್ನರ್ ಬಳಸಿ
ಬಿಳಿ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೈಟ್ನರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಲೀಚ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೈಟ್ನರ್ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾಕ್ಸ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಥವಾ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನ ವಾಷ್ ಹಗುರವಾದ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಥವಾ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯ ನೀರು ಸಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.