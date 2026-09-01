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- ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲನ್ನೇಕೆ ಇಡಬೇಕು? ನೀವೂ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ!
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲನ್ನೇಕೆ ಇಡಬೇಕು? ನೀವೂ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ!
ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಊಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಲವು ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ (ಪಪ್ಪು/Dal) ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಊಟ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳಿರಲಿ, ಬೇಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ (Pressure Cooker) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ನೊರೆ (foam) ಮತ್ತು ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸೀಟಿ (Whistle) ಮೂಲಕ ಹೊರಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೊಳಕು ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್!
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು ಇಡುವುದೇಕೆ?
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ (Chef Pankaj Bhadouria) ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೊರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ನೊರೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಒತ್ತುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೀಟಿಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು, ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಬೇಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಶೆಫ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಗಿನ್ನೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಬೇಳೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ:
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು.
ಬಟ್ಟಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಮೂತಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ವ್ಗೆ ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಬಾರದು. ಬೇಳೆ ಬೇಯುವಾಗ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನೊರೆ ಬರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು.
ನೀರು ಹೊರಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇತರ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು:
ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್ ಚಮಚ (Spoon): ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ಕೂಡ ನೊರೆ ಉಕ್ಕುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ (Ghee): ಬೇಳೆ ಬೇಯಲು ಇಡುವಾಗ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನೊರೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಡುಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸವೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
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