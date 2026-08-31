ಕರ್ನಾಟಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ನೇಪಾಳದ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾದಾ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸದ ಕಾರಣ, ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಚನ್ಪುರ (ನೇಪಾಳ): ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗಡಿ ದಾಟಿ ನೇಪಾಳದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇ ಈ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಎಂ.ಆರ್. ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಫಾಬ್ ಆರ್.ಎಸ್. ಅವರು ಶನಿವಾರ ನೇಪಾಳದ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮವಾದ ದೋಧಾರಾ ಚಾಂದನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಶಂಕರ್ ಲುಹಾರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದು ಇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾಂಚನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ (DSP) ಟೇಕ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ರಾವತ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾದಾ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಶಂಕರ್ ಲುಹಾರ್ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಲುಹಾರ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಅಪರಿಚಿತರು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳೀಯ ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ತನಿಖೆಗೆ ಅಥವಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಆ ದೇಶದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುವ ಸತೀಶ್ ಎಂ.ಆರ್. ಮತ್ತು ಅಲ್ಫಾಬ್ ಆರ್.ಎಸ್. ಅವರನ್ನು ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಎಸ್ಪಿ ರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.