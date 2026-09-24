ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಆಹಾರ ಮೇಳದ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ, ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಲಾಟರಿ ಪದ್ಧತಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಆಹಾರ ಮೇಳ'ದ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳ (ಸ್ಟಾಲ್) ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವೀಗ ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಾಟರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಮೇಳವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಲಾಟರಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ರೋಶವಾಗಿದೆ.
'ಲಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ': ಪಾಲಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ!
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಟರಿ ಎತ್ತುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಲಾಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಛು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ; ಪಾಲಿಕೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಅತಿಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಅವಕಾಶ!
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಸರಾ ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಳಿಗಳ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಾಟರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ; ದಸರಾ ಮೇಳವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ.
'ಲಾಟರಿ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡಲೇ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ'!
ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಜಮಾಬೆಳೆದ ನೂರಾರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. "ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಈ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಲಾಟರಿ ಪದ್ಧತಿ ತಂದು ಹಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಅಸಮರ್ಪಕ ಲಾಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಸರಾ ಆಹಾರ ಮೇಳದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಧರಣಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.