ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಂಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA) ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಂಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA) ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ನಗರದ 77 ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,441 ಮಳೆನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 18.45 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಭೂಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 82,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
‘ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್’ ಯೋಜನೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ‘ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ (OBD) – ಗ್ರೌಂಡ್ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ವೆಲ್ಸ್’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು BDA ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ
ಈ ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ಬಾವಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಇಂಗಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಭೂಗರ್ಭ ಜಲಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳದ ಮಳೆನೀರು ಹರಿವಿನ ಮಾದರಿ, ಭೂಗರ್ಭ ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭೂಗರ್ಭ ಜಲ ಮರುಪೂರಣದ ಕುರಿತು 8 ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು BDA ವಸತಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ 593 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀರಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
ಬಾವಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ GIS ಆಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಳಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ BDA ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ 1,441 ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ಬಾವಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.