ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ರಜೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೆಲಸವೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂಬ ಆಕೆಯ ಮಾತಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು 'ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು' ಎಂದು ಹಪಹಪಿಸುವ ನಾವು, ಅದೇ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಜೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಕೊರಗಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೌಕರರ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೋನಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಕೇವಲ ರಜೆಗಳ ಬೆನ್ನುಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂತಿವೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೋನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕೆಲಸ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಮಾತು ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, 'ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಎಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಕೈಸೇರಿದ ನಂತರ, 'ಅಯ್ಯೋ, ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರಜೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಿತ್ತು' ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸೋನಾ ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೆಲಸವೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿ
ಸದಾ ರಜೆ, ವೀಕೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು, ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಂತೆ, ಹಬ್ಬದಂತೆ ನೋಡಿ. ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಗುರುತು, ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಆನಂದಿಸಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ!
ಸೋನಾ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ:
- ಪರವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: 'ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಕಟು ಸತ್ಯ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹಲವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ವಿರೋಧ/ಬೇಸರ: ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ, 'ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯವೇ ಸರಿ, ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡ, ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಜನರು ರಜೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.