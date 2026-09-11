2020ರ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಭೀಕರ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರವಾಸವಲ್ಲ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಅಸಲಿ ಮಹತ್ವವೇನು? ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ? ಗಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ, ಸುದೀರ್ಘ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (BRICS) ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬರೀ ಶೃಂಗಸಭೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ.
ಹೌದು, ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೀ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಮತ್ತು 13ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಚೀನಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಶೀ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು 2019ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೋದಿ-ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 2020ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ನ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಕುತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಭೀಕರ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತದ 20 ವೀರ ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ದಶಕಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿತು. ಭಾರತವು ಚೀನೀ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತು, ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುವ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ (FDI) ಕಠಿಣ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಿಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಜಮಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವವರೆಗೂ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಭೇಟಿ ದಿಢೀರ್ ನಡೆದದ್ದಲ್ಲ..
- ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿನದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸತತ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
- 2024ರ ಕಜಾನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು.
- ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಸಿಒ (SCO) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು 2026ರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು.
- ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ (NSA) ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ನಡುವೆ 25ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿಯೇ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ-ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿವಾದವೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಣಿಸುವುದು. ಇದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇರುವ ನೈಜ ಗಡಿ ರೇಖೆಯ (LAC) ನಿಖರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ತೀರ್ಮಾನ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಗೆಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2020ರ ಗಲ್ವಾನ್ ಮಾದರಿಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯದಂತೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಸೇನಾ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದೇ ಈ ಭೇಟಿಯ ನೈಜ ಯಶಸ್ಸು.
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ತಲೆನೋವು!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 2025-26ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚೀನಾದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 132 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (13,200 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್) ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಆಗುವ ರಫ್ತು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ (Trade Deficit) 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ! ಭಾರತವು ಚೀನಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೆರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸೋಲಾರ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಇಂದಿಗೂ ಚೀನಾವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
ಚೀನೀ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಭಾರತದ ನೀತಿ ಬದಲು
ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಭೂ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾ) ಹೂಡಿಕೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. JNU ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಎ.ಕೆ. ಪಾಶಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ನಿಯಂತ್ರಣ ಭಾರತದ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಬಾರದು. ಚೀನಾದ ಹಣ, ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಣ—ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಥೂ ಲಾ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪುನರಾರಂಭ
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ನಾಥೂ ಲಾ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ 6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಿಪುಲೇಖ್ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಕಿ ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
'ಮೆಗಾ ಡೀಲ್' ಆಗುತ್ತಾ?
ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೃಹತ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (FTA) ಅಥವಾ ಗಡಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
- ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಟ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಸಂವಾದ.
- ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ.
- ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದು.
- ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ವಿಮಾನಯಾನ (Direct Flights), ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಸುಲಭ ಸಂಚಾರ.
ಭಾರತಕ್ಕಾಗುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವೇನು?
ಡಾ. ಎ.ಕೆ. ಪಾಶಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಂತೆ.. ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಒಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ 'ಕ್ವಾಡ್' (QUAD) ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿಒ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗದೆ, ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ 'ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ' (Strategic Autonomy) ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಗರಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತನ್ನ ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.