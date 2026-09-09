‘ಬ್ರಿಕ್ಸ್’ (BRICS) ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಅಭೇದ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಹುಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಭದ್ರತೆ ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಬ್ರಿಕ್ಸ್’ (BRICS) ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಅಭೇದ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಹುಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ 200 ಕಂಪನಿಗಳ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ (ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ) ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗರಿಷ್ಠ ಭದ್ರತೆ

ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ದೆಹಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್

500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು: ನವದೆಹಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವ (Face Recognition System) ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗುರುತಿಸುವ (ANPR) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇಂದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

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ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು: ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಾದ ‘ಭಾರತ್ ಮಂಟಪ’ದಲ್ಲಿ ಬಹುಹಂತದ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಗಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಲಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ: ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರು ಬರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಅವರು ತಂಗುವ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಓಡಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಮತ್ತು 13 ರಂದು ‘ಭಾರತ್ ಮಂಟಪ’ದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗಣ್ಯರ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದಲೇ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (Traffic Advisory) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿ-20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ

ಹಿಂದೆ ಜಿ-20 (G-20) ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಜಿ (NSG), ಐಬಿ (IB) ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ದಳಗಳಿಂದ (Intelligence) ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.